Тренер Гвоздика ставить на поразку Ломаченка у бою з Лопесом

Тедді Атлас – тренер українського боксера Олександра Гвоздика, віддає перевагу Теофімо Лопесу у поєдинку з Василем Ломаченком. Бій між боксерами повинен відбутися 30 травня.

У бесіді з ведучим Sirius XM Boxing Атлас заявив, що Лопес зможе шокувати Василя та здобуде перемогу.

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Це небезпечний бій. Лопес скорочує дистанцію у жахливо швидкій манері. Дуже схоже на те, як це робив Пак'яо, коли він був на піку. Чи зможе зробити Теофімо Лопес апсет з Ломаченком? Прямо зараз так і є,

– резюмував Атлас.

Також тренер Гвоздика заявив, що Лопес хитрий боксер, який володіє потужним ударом.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес