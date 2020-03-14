24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Тренер Гвоздика ставить на поразку Ломаченка у бою з Лопесом

-
Василь Ломаченко / 24 канал

Тедді Атлас – тренер українського боксера Олександра Гвоздика, віддає перевагу Теофімо Лопесу у поєдинку з Василем Ломаченком. Бій між боксерами повинен відбутися 30 травня.

У бесіді з ведучим Sirius XM Boxing Атлас заявив, що Лопес зможе шокувати Василя та здобуде перемогу.

Варте уваги Ломаченко 9 травня отримає офіційного суперника

Це небезпечний бій. Лопес скорочує дистанцію у жахливо швидкій манері. Дуже схоже на те, як це робив Пак'яо, коли він був на піку. Чи зможе зробити Теофімо Лопес апсет з Ломаченком? Прямо зараз так і є,
– резюмував Атлас.

Також тренер Гвоздика заявив, що Лопес хитрий боксер, який володіє потужним ударом.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес

  • Про бій досі не оголошено офіційно. Однак обидва боксери неодноразово заявляли, що бій відбудеться 30 травня. Зокрема, Ломаченко закликав підтримати його.
  • Також український боксер опублікував проморолик поєдинку.
  • Зазначимо, що бій, ймовірно, буде за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та відбудеться у Нью-Йорку.
  • Ломаченко у цій вазі завоював титули WBC, WBA та WBO. Додавши до колекції пояс IBF, Василь стане абсолютним чемпіоном.
  • Попередній бій Ломаченко провів 31 серпня 2019 року у Лондоні. Українець рішенням суддів здолав Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
  • Натомість непереможний Лопес наприкінці 2019 року нокаутував Річарда Коммі та завоював титул IBF.
Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Василь Ломаченко Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 10:58 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
13 березня 21:50 Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад завершує кар'єру
13 березня 17:04 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
13 березня 13:11 Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу
Михайло Гема
13 березня 11:04 Ліга Європи: МЮ розгромив ЛАСК в 1/8 фіналу, "Баєр" не залишив шансів "Рейнджерс" – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук