Тренер Гвоздика ставить на поразку Ломаченка у бою з Лопесом
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Тедді Атлас – тренер українського боксера Олександра Гвоздика, віддає перевагу Теофімо Лопесу у поєдинку з Василем Ломаченком. Бій між боксерами повинен відбутися 30 травня.
У бесіді з ведучим Sirius XM Boxing Атлас заявив, що Лопес зможе шокувати Василя та здобуде перемогу.
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Це небезпечний бій. Лопес скорочує дистанцію у жахливо швидкій манері. Дуже схоже на те, як це робив Пак'яо, коли він був на піку. Чи зможе зробити Теофімо Лопес апсет з Ломаченком? Прямо зараз так і є,
– резюмував Атлас.
Також тренер Гвоздика заявив, що Лопес хитрий боксер, який володіє потужним ударом.
Що відомо про бій Ломаченко – Лопес
- Про бій досі не оголошено офіційно. Однак обидва боксери неодноразово заявляли, що бій відбудеться 30 травня. Зокрема, Ломаченко закликав підтримати його.
- Також український боксер опублікував проморолик поєдинку.
- Зазначимо, що бій, ймовірно, буде за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та відбудеться у Нью-Йорку.
- Ломаченко у цій вазі завоював титули WBC, WBA та WBO. Додавши до колекції пояс IBF, Василь стане абсолютним чемпіоном.
- Попередній бій Ломаченко провів 31 серпня 2019 року у Лондоні. Українець рішенням суддів здолав Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
- Натомість непереможний Лопес наприкінці 2019 року нокаутував Річарда Коммі та завоював титул IBF.
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