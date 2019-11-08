Тренер Гвоздика взяв на себе провину за поразку Бетербієву

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Олександр Гвоздик проти Артура Бетербієва
Олександр Гвоздик проти Артура Бетербієва / twitter.com/trboxing

Тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас прокоментував поразку його боксера від росіянина Артура Бетербієва. Атлас взяв на себе провину за невдачу українця.

Атлас заявив, що йому потрібно було упевнитися у перемозі Гвоздика.

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Гвоздик повністю віддався у рингу, ми лідирували за суддівськими записками. Я пишаюся ним. Але я, мабуть, не пишаюся собою. Я повинен був упевнитися, що він переможе.

Ми робили все правильно з фізичної та технічної точки зору, по стратегії та за планом на бій. Гвоздик повернеться і знову стане чемпіоном,
– сказав Атлас ютуб-каналу vRINGe VISION.

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Він відбувся 18 жовтня у США. Український боксер перемагав росіянина по очках, однак у 10 раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. Після поєдинку українець був госпіталізований для перевірки на потенційні травми. Згодом Гвоздика виписали з лікарні.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
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