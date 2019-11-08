Тренер Гвоздика взяв на себе провину за поразку Бетербієву
Тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас прокоментував поразку його боксера від росіянина Артура Бетербієва. Атлас взяв на себе провину за невдачу українця.
Атлас заявив, що йому потрібно було упевнитися у перемозі Гвоздика.
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Гвоздик повністю віддався у рингу, ми лідирували за суддівськими записками. Я пишаюся ним. Але я, мабуть, не пишаюся собою. Я повинен був упевнитися, що він переможе.
Ми робили все правильно з фізичної та технічної точки зору, по стратегії та за планом на бій. Гвоздик повернеться і знову стане чемпіоном,
– сказав Атлас ютуб-каналу vRINGe VISION.
Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Він відбувся 18 жовтня у США. Український боксер перемагав росіянина по очках, однак у 10 раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.
Це перша поразка Гвоздика у кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. Після поєдинку українець був госпіталізований для перевірки на потенційні травми. Згодом Гвоздика виписали з лікарні.