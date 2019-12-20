Тренер хокейної команди взяв участь у бійці з дітьми: в хлопчика підозра на струс мозку – відео

В Одесі після поєдинку "Морських вовків" 2008 року народження з ровесниками з "Кривбасу" сталася масова бійка. Матч відбувся у понеділок, 16 грудня, й завершився розгромною перемогою гостей 5:10.

Біля борту, який веде до виходу, після фінальної сирени між хокеїстами зав'язалася бійка.

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У конлфікт дітей втрутився тренер криворізької команди Сергій Брага. Він взяв активну участь у бійці. Від Браги дісталося декільком хокеїстам одеських "Морських вовків".

За інформацією "Думської", найбільше постраждав голкіпер одеситів Ілля Бобров. На відео видно, як 11-річного хокеїста жбурнули на лід бійцівським прийомом.

"Думська" пише, що Ілля пройшов томографію й у нього пошкоджені м'які тканини головного мозку, є підозра на струс мозку.

Одеський клуб направив скаргу в Українську молодіжну хокейну лігу. Також представники одеської команди написали заяву в поліцію.

Відео інциденту у фейсбуці опублікував 18 грудня Сергій Суворов.