Тренер італійського "Інтера" отримав погрози – йому надіслали лист з кулею

Тренер міланського "Інтера" Антоніо Конте отримав лист з погрозами. В конверті була виявлена куля

Інформацію про це повідомили одразу дві провідні італійські спортивні видання – Corriere della Sera та La Gazzetta dello Sport.

Згодом в ANSA уточнили, що лист отримав не особисто до Антоніо Конте, а він надійшов до клубу. Хоча погрожують в ньому саме Конте. Відповідно до практики в подібних ситуаціях, "Інтер" відразу ж звернувся до правоохоронців.

"У зв'язку з опублікованими сьогодні повідомленнями, клуб хотів би уточнити, що особисто Антоніо Конте не отримував жодного листа з погрозами й, відповідно, не звертався до поліції самостійно. Лист надійшов саме до клубу, тому згідно з протоколом поведінки в таких ситуаціях, ми передали його до компетентних органів", – ідеться в заяві міланського Інтера, опублікованій La Gazzetta dello Sport.

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Після цього, за даними італійських ЗМІ, до наставника приставили охорону. Її також виставили й біля бази клубу.

Надсилання куль поштою – традиційний спосіб залякування в Італії, раніше йому піддавалися ряд місцевих політиків. Раніше фанати "Ювентуса" висловлювали невдоволення тим, що колишній тренер команди Конте очолив їх головного ворога.