Тренер "Барселони" Кіке Сетьєн – любитель шахів та гри в пас, фанат Бускетса та Мессі
Іспанська "Барселона" представила нового тренера. Ним став Кіке Сетьєн. Що варто знати про нього – у матеріалі Спорт24.
Кіке Сетьєн: біографія
Ім'я: Енріке "Кіке" Сетьен Солар
Країна: Іспанія
Дата народження: 27 вересня 1958
Кар'єра гравця: "Расинг", "Атлетіко", "Логроньєс", "Леванте", збірна Іспанії
Кар'єра тренера: "Расинг", "Полідепортіво", збірна Екваторіальної Гвінеї, "Логроньєс", "Луго", "Лас-Пальмас", "Бетіс", "Барселона"
Офіційно: "Барселона" призначила Кіке Сетьєна новим головним тренером
Кар’єра футболіста
Починав у пляжному футболі. У дорослому футболі дебютував в 1977 році за команду "Расінг", в якій провів вісім сезонів, зігравши у 110 матчах чемпіонату.
Після цього у 1985 році перейшов до "Атлетіко". Провів в мадридському клубі наступні три сезони своєї ігрової кар'єри. Велику частину часу, проведеного у складі "Атлетіко", був основним гравцем команди. У цьому ж клубі виграв Суперкубок Іспанії 1984/1985.
Кіке Сетьєн під час виступів за "Атлетіко" (фото: todocoleccion.net)
Після цього зіграв за "Логроньєс" та "Леванте", а у 1992 році повернувся в клуб "Расінг". На цей раз провів у складі команди чотири сезони. Граючи в "Расінгу", в основному виходив на поле в стартовому складі. В команді заслужив прізвисько Ель-Маестро.
Завершив професійну ігрову кар'єру в клубі "Леванте", в якому виступав протягом 1996 року.
Зіграв три матчі за збірну Іспанії. Дебютував 20 листопада 1985 року в товариському матчі проти Австрії. У складі збірної був учасником чемпіонату світу 1986 року в Мексиці, але на поле так і не вийшов
Тренерська кар’єра
Тренерську кар’єру розпочав у 2001 році, коли очолив рідний "Расинг". Там він пропрацював лише один рік.
Після цього були "Полідепортіво", збірна Екваторіальної Гвінеї, яку тренував три місяці, "Логроньєс" і "Луго". З 2015 по 2017 рік очолював тренерський штаб команди "Лас-Пальмас".
26 травня 2017 роки очолив "Реал Бетіс". У першому ж сезоні зайняв з командою 6 місце, кваліфікувавшись до групового етапу Ліги Європи. У сезоні 2018/2019 команда з Севільї фінішувала на 10-му місці, проваливши кінцівку чемпіонату. В період з березня по травень "Бетіс" здобув три перемоги, тричі зіграв внічию та зазнав вісім поразок. При цьому команда вийшла в плей-офф Ліги Європи та дійшла до півфіналу Кубка Короля. Однак контракт з Сетьєном було розірвано.
Кіке Сетьєн під час роботи тренером "Бетіса" (фото: Getty Images)
14 січня 2020 року очолив "Барселону".
Філософія гри
Кіке Сетьєн – любитель гри в короткий пас, коли команда може подовгу розігрувати м’яч на віть на своїй половині поля, шукаючи шляхи вперед. Саме це він вважає одним зі шляхів до перемоги.
У вересні 2018 року встановив рекорд Ла Ліги щодо володіння (82,5% проти "Леганеса").
Перемоги над "Реалом" та "Барселоною"
Кіке Сетьєн перший за 16 років тренер, який обіграв "Барсу" і "Реал" на виїзді в одному сезоні. У листопаді 2018 року "Бетіс" виграв на "Камп Ноу" у "Барселони" Вальверде - 4:3.
Відеоогляд матчу Барселона – Бетіс
А в травні 2019 го переміг "Реал" – 2:0.
Відеоогляд матчу Реал – Бетіс
При цьому для "Барселони" ця поразка стала останньою на домашньому полі. А "Реал" він обіграв в останньому матчі чемпіонату, після чого і був звільнений.
Любитель шахів
Сетьен – фанат шахів. При цьому йому доводилося грати навіть проти чемпіонів світу Анатолія Карпова і Гаррі Каспарова.
Він порівнює шахи та футбол. Вважає, що чим краще команда чи шахіст контролює центр поля (чи дошки) – тим більше шансів перемогти.
Кіке Сетьєн любитель гри в шахи (фото: La Liga)
"Гра в шахи навчила мене аналізувати і розуміти футбол так, як я не вмів раніше. Важливо передбачати, що станеться через якийсь час, а не концентруватися на ситуації на дошці в даний момент", – заявив Сетьєн.
Фанат Буксетса та Мессі
Після славнозвісної перемоги "Бетіса" над "Барселоною" на "Камп Ноу" 11 листопада, після гри попросив футболку у Серхіо Бускетса.
"Ти повинен віддати мені її, я вставлю в рамку і повішу на стіну", – заявив він футболісту.
Відомо, що у Сетьєна також є футболки Модріча та Мессі з автографами.
Щодо Мессі, то цього футболіста він цінує особливо.
"Ми насолоджуємося його грою. Я не бачив такого футболіста, як Мессі, за всю історію. Він грає так вже десять років. Не знаю, чи був Пеле настільки стабільний", – заявив він після гри "Бетіса" проти "Барси". У цьому матчі Мессі забив двічі зі штрафного.
Робота в "Барселоні"
Сетьен підписав контракт до червня 2022 року. Перший матч він проведе в неділю, 19 січня, коли "Барселона" приймає "Гранаду".
Каталонці ділять перше місце в чемпіонаті Іспанії з "Реалом". В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА вони зустрінуться з "Наполі".