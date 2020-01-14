Тренер "Барселони" Кіке Сетьєн – любитель шахів та гри в пас, фанат Бускетса та Мессі

Іспанська "Барселона" представила нового тренера. Ним став Кіке Сетьєн. Що варто знати про нього – у матеріалі Спорт24.

Кіке Сетьєн: біографія

Ім'я: Енріке "Кіке" Сетьен Солар

Країна: Іспанія

Дата народження: 27 вересня 1958

Кар'єра гравця: "Расинг", "Атлетіко", "Логроньєс", "Леванте", збірна Іспанії

Кар'єра тренера: "Расинг", "Полідепортіво", збірна Екваторіальної Гвінеї, "Логроньєс", "Луго", "Лас-Пальмас", "Бетіс", "Барселона"

Офіційно: "Барселона" призначила Кіке Сетьєна новим головним тренером

Кар’єра футболіста

Починав у пляжному футболі. У дорослому футболі дебютував в 1977 році за команду "Расінг", в якій провів вісім сезонів, зігравши у 110 матчах чемпіонату.

Після цього у 1985 році перейшов до "Атлетіко". Провів в мадридському клубі наступні три сезони своєї ігрової кар'єри. Велику частину часу, проведеного у складі "Атлетіко", був основним гравцем команди. У цьому ж клубі виграв Суперкубок Іспанії 1984/1985.



Кіке Сетьєн під час виступів за "Атлетіко" (фото: todocoleccion.net)

Після цього зіграв за "Логроньєс" та "Леванте", а у 1992 році повернувся в клуб "Расінг". На цей раз провів у складі команди чотири сезони. Граючи в "Расінгу", в основному виходив на поле в стартовому складі. В команді заслужив прізвисько Ель-Маестро.

Завершив професійну ігрову кар'єру в клубі "Леванте", в якому виступав протягом 1996 року.

Зіграв три матчі за збірну Іспанії. Дебютував 20 листопада 1985 року в товариському матчі проти Австрії. У складі збірної був учасником чемпіонату світу 1986 року в Мексиці, але на поле так і не вийшов

Тренерська кар’єра

Тренерську кар’єру розпочав у 2001 році, коли очолив рідний "Расинг". Там він пропрацював лише один рік.

Після цього були "Полідепортіво", збірна Екваторіальної Гвінеї, яку тренував три місяці, "Логроньєс" і "Луго". З 2015 по 2017 рік очолював тренерський штаб команди "Лас-Пальмас".

26 травня 2017 роки очолив "Реал Бетіс". У першому ж сезоні зайняв з командою 6 місце, кваліфікувавшись до групового етапу Ліги Європи. У сезоні 2018/2019 команда з Севільї фінішувала на 10-му місці, проваливши кінцівку чемпіонату. В період з березня по травень "Бетіс" здобув три перемоги, тричі зіграв внічию та зазнав вісім поразок. При цьому команда вийшла в плей-офф Ліги Європи та дійшла до півфіналу Кубка Короля. Однак контракт з Сетьєном було розірвано.



Кіке Сетьєн під час роботи тренером "Бетіса" (фото: Getty Images)

14 січня 2020 року очолив "Барселону".

Філософія гри

Кіке Сетьєн – любитель гри в короткий пас, коли команда може подовгу розігрувати м’яч на віть на своїй половині поля, шукаючи шляхи вперед. Саме це він вважає одним зі шляхів до перемоги.

У вересні 2018 року встановив рекорд Ла Ліги щодо володіння (82,5% проти "Леганеса").

Перемоги над "Реалом" та "Барселоною"

Кіке Сетьєн перший за 16 років тренер, який обіграв "Барсу" і "Реал" на виїзді в одному сезоні. У листопаді 2018 року "Бетіс" виграв на "Камп Ноу" у "Барселони" Вальверде - 4:3.

Відеоогляд матчу Барселона – Бетіс

А в травні 2019 го переміг "Реал" – 2:0.

Відеоогляд матчу Реал – Бетіс

При цьому для "Барселони" ця поразка стала останньою на домашньому полі. А "Реал" він обіграв в останньому матчі чемпіонату, після чого і був звільнений.

Любитель шахів

Сетьен – фанат шахів. При цьому йому доводилося грати навіть проти чемпіонів світу Анатолія Карпова і Гаррі Каспарова.

Він порівнює шахи та футбол. Вважає, що чим краще команда чи шахіст контролює центр поля (чи дошки) – тим більше шансів перемогти.



Кіке Сетьєн любитель гри в шахи (фото: La Liga)

"Гра в шахи навчила мене аналізувати і розуміти футбол так, як я не вмів раніше. Важливо передбачати, що станеться через якийсь час, а не концентруватися на ситуації на дошці в даний момент", – заявив Сетьєн.

Фанат Буксетса та Мессі

Після славнозвісної перемоги "Бетіса" над "Барселоною" на "Камп Ноу" 11 листопада, після гри попросив футболку у Серхіо Бускетса.

"Ти повинен віддати мені її, я вставлю в рамку і повішу на стіну", – заявив він футболісту.

Setien “You have to dedicate it to me and I have to put it in a frame.”



Quique Stein was asking Busquets to give him a signed jersey last season, now he could be his manager.. Beautiful! pic.twitter.com/ixJlCuvBMr — Goal Digger (@GoalDiggerFCB) January 13, 2020

Відомо, що у Сетьєна також є футболки Модріча та Мессі з автографами.

Щодо Мессі, то цього футболіста він цінує особливо.

"Ми насолоджуємося його грою. Я не бачив такого футболіста, як Мессі, за всю історію. Він грає так вже десять років. Не знаю, чи був Пеле настільки стабільний", – заявив він після гри "Бетіса" проти "Барси". У цьому матчі Мессі забив двічі зі штрафного.

Робота в "Барселоні"

Сетьен підписав контракт до червня 2022 року. Перший матч він проведе в неділю, 19 січня, коли "Барселона" приймає "Гранаду".

Каталонці ділять перше місце в чемпіонаті Іспанії з "Реалом". В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА вони зустрінуться з "Наполі".