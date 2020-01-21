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Тренер київського "Динамо" розкритикував якість гри свого клубу

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Вадим Євтушенко / ФК "Динамо"

Асистент головного тренера "Динамо" Вадим Євтушенко поділився враженнями від перемоги над "Нефтчі" (2:1) в контрольному матчі.

Спорт24 писав, що "Динамо" виграло перший матч у році завдяки голам Назарія Русина й Віталія Миколенка.

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"Можна сказати, що вчора і сьогодні ми грали одним і тим самим складом по одному тайму. Ми не вдавалися до ротації, не змішували склади, щоб гравці відчули себе краще у цих зв'язках, які на сьогодні ми вибрали. Результат непоганий, ми швидко досягли переваги у два м'ячі, але якість нас, звичайно, не влаштовує.

Не знаю, що гравцям сьогодні заважало, але була неймовірна кількість втрат м'яча. Гра не вийшла такою, яку ми хотіли сьогодні побачити. Так, гравці отримали необхідне навантаження, але все-таки хочеться, щоб була присутня і якість. Замість цього у гравців була якась нервозність. Можливо, причина в тому, що ми певний час тренуємося без перерви, а можливо гравці втомилися фізично і психологічно. Незважаючи на перемогу, сьогодні якість гри нас не влаштувала,
– цитує Євтушенка офіційний сайт "Динамо".

  • Перший товариський матч після зимової паузи "Динамо" провело 19 січня проти польської "Легії". Гра завершилася нічиєю 1:1.
  • У рамках підготовки до нового сезону кияни також зіграють з такими клубами: "Вардар", "Хайдук", "Динамо" Брест, "Кайрат", "Олімпія", "Стремсгодсет".
  • Перший офіційний матч "Динамо" у 2020 році відбудеться 23 лютого. Кияни вдома зіграють з полтавською "Ворсклою".
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо
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