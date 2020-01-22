Тренер Кличка розповів про бій з Уайлдером
Колишній тренер Володимира Кличка Джонатан Бенкс прокоментував інформацію про те, що українець нокаутував Деонтея Уайлдера. Бенкс заявив, що нокауту не було.
За словами Бенкса, Уайлдер під час спарингу з Кличком побував у нокдауні.
Читайте також: Повернення Кличка: WBN назвав ідеального суперника для українця
Почну з того, що я особисто підбирав спаринг-партнерів Володимиру. І той же Уайлдер з'явився в тренувальному таборі Кличка після мого запрошення. Чи правда те, що Володимир його наглухо вирубав під час спарингу? Ні, це не правда. Чи правда, що Кличко відправив Уайлдера в нокдаун? Так, було діло,
– цитує Бенкса Boxing Scene.
- Інформацію про те, що Кличко нокаутував Уайлдера поширив британський боксер Ділліан Уайт. За словами Уайта, він був свідком нокауту, оскільки перебував у таборі Кличка.
- Тайсон Ф'юрі підтвердив слова Уайта. Ф'юрі розповів, що чув цю історію не від одного боксера.
- Уайлдер – чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC.
- 34-річний американець провів на професійному ринзі 43 поєдинки та здобув 42 перемоги (41 нокаутом).
- Один бій Уайледра завершився нічиєю. У грудні 2018 року Деонтей розійшовся миром з Тайсоном Ф'юрі. Боксери проведуть реванш у лютому.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі