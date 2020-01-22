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Тренер Кличка розповів про бій з Уайлдером

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Джонатан Бенкс і Володимир Кличко / Michael Sterling Eaton

Колишній тренер Володимира Кличка Джонатан Бенкс прокоментував інформацію про те, що українець нокаутував Деонтея Уайлдера. Бенкс заявив, що нокауту не було.

За словами Бенкса, Уайлдер під час спарингу з Кличком побував у нокдауні.

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Почну з того, що я особисто підбирав спаринг-партнерів Володимиру. І той же Уайлдер з'явився в тренувальному таборі Кличка після мого запрошення. Чи правда те, що Володимир його наглухо вирубав під час спарингу? Ні, це не правда. Чи правда, що Кличко відправив Уайлдера в нокдаун? Так, було діло,
– цитує Бенкса Boxing Scene.

  • Інформацію про те, що Кличко нокаутував Уайлдера поширив британський боксер Ділліан Уайт. За словами Уайта, він був свідком нокауту, оскільки перебував у таборі Кличка.
  • Тайсон Ф'юрі підтвердив слова Уайта. Ф'юрі розповів, що чув цю історію не від одного боксера.
  • Уайлдер – чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC.
  • 34-річний американець провів на професійному ринзі 43 поєдинки та здобув 42 перемоги (41 нокаутом).
  • Один бій Уайледра завершився нічиєю. У грудні 2018 року Деонтей розійшовся миром з Тайсоном Ф'юрі. Боксери проведуть реванш у лютому.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Деонтей Уайлдер Володимир Кличко
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