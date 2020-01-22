Тренер Кличка розповів про бій з Уайлдером

Колишній тренер Володимира Кличка Джонатан Бенкс прокоментував інформацію про те, що українець нокаутував Деонтея Уайлдера. Бенкс заявив, що нокауту не було.

За словами Бенкса, Уайлдер під час спарингу з Кличком побував у нокдауні.

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Почну з того, що я особисто підбирав спаринг-партнерів Володимиру. І той же Уайлдер з'явився в тренувальному таборі Кличка після мого запрошення. Чи правда те, що Володимир його наглухо вирубав під час спарингу? Ні, це не правда. Чи правда, що Кличко відправив Уайлдера в нокдаун? Так, було діло,

– цитує Бенкса Boxing Scene.