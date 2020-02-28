Тренер клубу УПЛ написав заяву на звільнення – несподівана причина
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Головний тренер "Олімпіка" Вісенте Гомес має серйозні претензії до керівництва клубу і готовий піти у відставку.
За інформацією ТаТоТаке, наставник клубу Вісенте Гомес в міжсезоння написав заяву про відставку. Іспанець мотивував бажання піти поганою роботою клубу на трансферному ринку.
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Однак президент клубу В'ячеслав Гельзін не прийняв відставку тренера, у якого діючий контракт до закінчення сезону. Гомес повинен допрацювати до травня, коли завершиться нинішній сезон УПЛ, однак потім не стане продовжувати роботу в донецькому клубі.
- Взимку "Олімпік" підписав воротаря Артема Кичака, захисників Дмитра Литвина, Антона Кравченка і Ореста Лебеденко, півзахисників Назара Вербного, Тимура Чогадзе і Даніеля Романовського, а також форвардів Дениса Баланюка і Максима Дегтярьова.
- Вісенте Гомес працює в "Олімпіку" з вересня минулого року. До цього іспанець працював асистентом тренера в київському "Динамо".
- Донеччани знаходяться на дев'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи в своєму активі 18 очок після 19-ти турів.
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