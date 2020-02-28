Тренер клубу УПЛ написав заяву на звільнення – несподівана причина

Головний тренер "Олімпіка" Вісенте Гомес має серйозні претензії до керівництва клубу і готовий піти у відставку.

За інформацією ТаТоТаке, наставник клубу Вісенте Гомес в міжсезоння написав заяву про відставку. Іспанець мотивував бажання піти поганою роботою клубу на трансферному ринку.

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Однак президент клубу В'ячеслав Гельзін не прийняв відставку тренера, у якого діючий контракт до закінчення сезону. Гомес повинен допрацювати до травня, коли завершиться нинішній сезон УПЛ, однак потім не стане продовжувати роботу в донецькому клубі.