Тренер клубу УПЛ отримав дискваліфікацію на два матчі за свою поведінку

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оголосив про дискваліфікацію наставника "Олександрії" Володимира Шарана на 2 матчі.

Крім того, ще один матч додано у вигляді умовного покарання, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

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Нагадаємо, що перше попередження у матчі з "Олімпіком" (0:0) від арбітра Сергія Бойка 48-річний фахівець отримав за те, що вдарив м'яч. "Гірчичник" не вплинув на поведінку Шарана, і він продовжував активно виражати своє невдоволення роботою арбітра.

Суперечка досягнула свого апофеозу на 83-й хвилині, коли тренер "Олександрії" вкотре почав щось доводити судді – друга жовта і вилучення.

Олександрійський клуб в наступних трьох турах УПЛ зіграє проти "Зорі", "Десни" та "Ворскли". Голкіпер "Олександрії" Юрій Паньків дискваліфікований на один матч УПЛ, ще один – умовно.