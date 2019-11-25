Тренер нокаутованого Ортіса зробив гучну заяву щодо Усика

Тренер кубинця Луїса Ортіса Герман Кайседо переконаний, що його підопічний не битиметься з Олександром Усиком. Причиною він назвав те, що в команді українця побоюються, що Ортіс нокаутує Усика.

Тренер Ортіса вважає, що Усик повинен спершу проявити себе в суперважкому дивізіоні. Кайседо не вразив дебют українця у хевівейті.

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Ортіс не битиметься з Усиком, тому що Хірн (Едді Хірн – промоутер Усика, – Спорт24) не збирається дивитися, як українця нокаутують. Усик не дуже добре виглядав в бою з Візерспуном, і, схоже, він дуже слабкий і малий для суперважкоатлета,

– сказав тренер Ортіса ютуб-каналу FightHype.com.

Свій останній бій Ортіс провів 23 листопада у США. Кубинець був нокаутований Деонтеєм Уайлдером у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC.

Для Ортіса це була друга поразка в 33 поєдинках. Першої поразки Луїсу завдав також Уайлдер.

Водночас Усик дебютував у суперважкій вазі 14 жовтня. У Чикаго Олександр здолав Чазза Візерспуна, який відмовився продовжувати бій після сьомого раунду.

Ймовірно, наступним суперником Усика стане британець Дерек Чісора. Перемовини щодо бою начебто стартували.