Тренер "Олімпіка" знову не стримав емоцій і накинувся з критикою на арбітра

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В'ячеслав Шевчук
В'ячеслав Шевчук / olimpik.com.ua

Головний тренер донецького "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук знову не стримав емоцій після матчу в чемпіонаті України. Цього разу екс-гравцю "Шахтаря" "насолили" в грі проти "Маріуполя".

"Олімпік" Шевчука у 19-му турі чемпіонату України поступився "Маріуполю 1:2", причому обидва голи "азовці" забили з пенальті.

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"Ми в цьому матчі створили досить велику кількість моментів, які повинні були реалізовувати. У першому таймі повинні були 3:0 вигравати, у нас було три стовідсоткові моменти. Але у них у воротах Худжамов, а це, як я вважаю, найкращий воротар Прем'єр-ліги", – заявив після гри В'ячеслав Шевчук.

У черговий раз втрутилися додаткові люди – два пенальті. Наш гол чистий. 100%-й гол. М'яч же відскочив від захисника. Якщо такі помилки, потрібно карати цих хлопців. Кожен матч вони просто знищують. І потім підходять і просять вибачення. І що, цей теж буде дзвонити? Якщо спірний момент, не приймай ніякого рішення,
– зазначив тренер донеччан.

"Думаю, сьогодні переграли "Маріуполь" повністю. Не пам'ятаю якихось моментів. Були якісь контратаки й два незрозумілих пенальті", – резюмував Шевчук.

Зазначимо, що в грудні між головними тренерами "Шахтаря" і "Олімпіка" Паулу Фонсекою і В'ячеславом Шевчуком виник словесний конфлікт після гри. Після цього Контрольно‑дисциплінарний комітет ФФУ вирішив дискваліфікувати Шевчука.

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Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік ФК Маріуполь УПЛ
Джерело: 24 Канал
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