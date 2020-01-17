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Тренер "Ов'єдо" прокоментував провальний матч українця Луніна

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Андрій Лунін / ФК "Леганес"

Головний тренер "Ов'єдо" Хаві Росада прокоментував поразку від "Альмерії" (0:2), в якому під час другого голу результативну помилку допустив воротар Андрій Лунін.

Варто зазначити, що цей матч став для українця дебютним в новому клубі.

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Ми грали так, як і хотіли. Знали, на який стадіон ми приїжджаємо. Але ми були єдині, нас нічого не турбувало перед матчем, крім отримання дозволу на трансфер Луніна. Ми грали добре індивідуально. Пенальті вирішив результат гри, але я не хочу про це більше говорити. Я повинен сконцентруватися на підготовці до матчів.

Ми припустилися помилки в другому голі, проте вважаю, що перший гол визначив результат матчу. Гравці теж люди, так сталося. У мене є тільки гарні слова для них, продовжуємо працювати, в неділя важливий матч, нам треба добре зіграти,
– сказав Росада, слова якого наводить офіційний сайт "Ов'єдо".

Спорт24 писав, що на 73-й хвилині матчу "Ов'єдо" – "Альмерія" Андрій Лунін невдало вийшов з воріт назустріч нападнику "Альмерії" і дозволив забити гол супернику.

У неділю, 19 січня, "Ов'єдо" зустрінеться в 24-му турі Сегунди з "Уескою".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Лунін
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