Тренер перевтілився у супергероя і зупинив ворота, які вітер виніс на футбольне поле: відео

Західну Європу накрив ураган, через який були скасовані чимало футбольних матчів. У Швеції негода "подарувала" кумедний інцидент під час одного з поєдинків.

Під час матчу у Швеції дув надзвичайно сильний вітер, і на поле прилітали різні предмети.

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Один з наставників спочатку зупинив м'яч, а потім йому довелося впоратися з цілими воротами. Наче герой коміксів чоловік руками зупинив ворота, які вітер приніс на поле.

Також на допомогу тренеру прийшов чоловік з лави для запасних. Разом вони повернули ворота на попереднє місце.

Цікава поведінка у лайнсмен, який у цьому небезпечному епізоді і "бровою не повів".