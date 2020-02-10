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Тренер перевтілився у супергероя і зупинив ворота, які вітер виніс на футбольне поле: відео

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Ілюстраційне фото / footboom.com

Західну Європу накрив ураган, через який були скасовані чимало футбольних матчів. У Швеції негода "подарувала" кумедний інцидент під час одного з поєдинків.

Під час матчу у Швеції дув надзвичайно сильний вітер, і на поле прилітали різні предмети.

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Один з наставників спочатку зупинив м'яч, а потім йому довелося впоратися з цілими воротами. Наче герой коміксів чоловік руками зупинив ворота, які вітер приніс на поле.

Також на допомогу тренеру прийшов чоловік з лави для запасних. Разом вони повернули ворота на попереднє місце.

Цікава поведінка у лайнсмен, який у цьому небезпечному епізоді і "бровою не повів".

Що відомо про шторм у Європі?

  • У неділю, 9 лютого, потужний шторм Кіара обрушився на Велику Британію. Сильний вітер і проливні дощі по всій країні вплинули на роботу залізничного транспорту та аеропортів.
  • На багатьох автомагістралях рух обмежено через аварії або повалені дерева та електроопори.
  • Через несприятливі погодні умови поєдинок 26 туру чемпіонату Англії між "Манчестер Сіті" та "Вест Хемом" перенесли.

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  • Ураган Кіара також наблизився до Бельгії, через що футбольні матчі в країні також були скасовані.
  • Водночас у Німеччині вирує ураган Забіне. Через нього були перенесені недільні футбольні матчі.
  • Через ураган Кіара щонайменше шестеро людей загинули. Жертвами стали жителі Чехії, Словенії, Британії, Швеції та Польщі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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