Тренер "Селтіка" розповів, чи зіграє українець Мар'ян Швед у матчі Ліги чемпіонів

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Мар'ян Швед забив дебютний гол за "Селтік"
Мар'ян Швед забив дебютний гол за "Селтік" / Daily Record

У Шотландії стартував чемпіонат країни з футболу. Однак українець Мар'ян Швед не зіграв у першому матчі "Селтіка" проти "Сент-Джонстона"

Після матчу, в якому "Селтік" переміг 7:0, в головного тренера команди спитали про відсутність українця. Ніл Леннон запевнив, що Швед зіграє у середу, 7 серпня. Саме на цей день запланований перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому "Селтік" зіграє на виїзді проти румунського "ЧФР Клуж".

"Швед повинен повернутися до складу в середу, 7 серпня. Мар'ян додасть глибині складу, яка у нас є", – заявив після матчу Ніл Леннон.

Варто нагадати, що у попередньому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Швед вийшов на заміну та забив гол.

А от і відео, як Мар'ян Швед забив гол у дебютному матчі за "Селтік" у Лізі чемпіонів

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Теги: Спорт Футбол Мар'ян Швед Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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