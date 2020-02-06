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"Селтік" виключить українця Шведа із заявки на Лігу Європи: тренер назвав причину

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Мар'ян Швед / Celtic FC

Наставник шотландського "Селтіка" Ніл Леннон розповів чому український півзахисник Мар'ян Швед не отримує ігрову практику. Після переїзду в Шотландію Швед зіграв тільки 2 матчі за "кельтів" і ризикує залишитися без ігрової практики у Лізі Європи.

Ніл Леннон у коментарі Celtic TV заявив, що Швед погано володіє англійською. Також, за його словами, українець перебуває не на рівні з іншими гравцями команди.

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Йому важко через те, що він на недостатньому рівні володіє англійською мовою. За тренуванням – він не на тому рівні, що інші гравці. Він до сих пір дуже талановитий хлопець, але до сих пір йому потрібен час на адаптацію,
– сказав Леннон.

У "Селтік" прийшли три нові футболісти. Наставник "кельтів" заявив, що Шведа виключать із заявки на Лігу Європи.

В 1/16 фіналу "Селтік" зіграє проти данського "Копенгагена".

  • Швед перейшов у "Селтік" у 2019 році з львівських "Карпат" за 2 мільйони євро.
  • У цьому сезоні Мар'ян вийшов на поле тільки два рази, сумарно зігравши тільки 35 хвилин.
  • У дебютному матчі в Лізі чемпіонів Швед забив красень-гол, але це не допомогло українцю закріпитися у новій команді.
  • Шотландські ЗМІ писали, що Мар'ян може покинути "Селтік" уже цієї зими.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Мар'ян Швед
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