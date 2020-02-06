"Селтік" виключить українця Шведа із заявки на Лігу Європи: тренер назвав причину

Наставник шотландського "Селтіка" Ніл Леннон розповів чому український півзахисник Мар'ян Швед не отримує ігрову практику. Після переїзду в Шотландію Швед зіграв тільки 2 матчі за "кельтів" і ризикує залишитися без ігрової практики у Лізі Європи.

Ніл Леннон у коментарі Celtic TV заявив, що Швед погано володіє англійською. Також, за його словами, українець перебуває не на рівні з іншими гравцями команди.

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Йому важко через те, що він на недостатньому рівні володіє англійською мовою. За тренуванням – він не на тому рівні, що інші гравці. Він до сих пір дуже талановитий хлопець, але до сих пір йому потрібен час на адаптацію,

– сказав Леннон.

У "Селтік" прийшли три нові футболісти. Наставник "кельтів" заявив, що Шведа виключать із заявки на Лігу Європи.

В 1/16 фіналу "Селтік" зіграє проти данського "Копенгагена".