Тренер "Шахтаря" Фонсека очолить італійський гранд: названо умови

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / shakhtar.com

Головний тренер "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека з нового сезону може почати працювати в римській "Ромі". Італійський клуб може викупити контракт фахівця в українського клубу.

Як повідомляє Siamo la Roma, у контракті Паулу Фонсека з донецьким клубом є пункт про дострокове припинення співпраці.

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Угода 46-річного португальця з "Шахтарем" чинна до літа 2020 року, але якщо клуб, який бажає його бачити у себе заплатить 5 мільйонів євро, то він зможе піти достроково.

Видання також повідомляє про джентльменську угоду між тренером і президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, що може дозволити "Ромі" підписати коуча безкоштовно.

"Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "вовками", вирішив покинути клуб.

Фонсека вже неодноразово заявляв про бажання спробувати свої сили в одній з топ-ліг Європи. Зокрема, його цікавить німецька Бундесліга та англійська Прем'єр-ліга.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Рома
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