Тренер "Шахтаря" Фонсека розповів, де працюватиме з наступного сезону

Головний тренер "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека після матчу з "Динамо" прокоментував своє майбутнє у клубі.

46-річний фахівець заявив, що, швидше за все, проведе ще один сезон в українському клубі.

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Все вказує на те, що так. У мене ще рік контракту. Шкода, що на стадіонах в Україні не завжди панує така атмосфера. Люди в Україні люблять футбол, і сьогодні було чергове тому підтвердження. Ті, хто є відповідальними за футбол в Україні, повинні розв'язати питання з уболівальниками. Думаю, що багато речей, на жаль, не робляться,

– цитує Фонсеку Tribuna.com.

Раніше Фонсека заявив, що прагне працювати в одному з п'яти найкращих чемпіонатів Європи. За словами тренера, він точно не працюватиме в клубі 12 років.

Разом з "Шахтарем" Фонсека третій рік поспіль оформив "золотий дубль". Також з "гірниками" португалець вигравав Суперкубок України.