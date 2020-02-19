Тренер "Шахтаря" Каштру назвав цілі команди на сезон

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру поспілкувався з журналістами перед матчем 1/16 фіналу Ліги Європи. Португалець заявив, що Ліга Європи та чемпіонат України – пріоритетні турніри для "гірників" у цьому сезоні.

За словами Каштру, перед сезоном завдання "Шахтаря" була перемога в чемпіонаті України та вихід у плей-офф єврокубків – Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

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Третім завдання "Шахтаря" було виграти Кубок України, з якого донеччани вилетіли в 1/8 фіналу.

"На жаль, у матчі з "Динамо" в додатковий час не змогли залишитися у змаганні. Четверте (завдання, – Спорт24) – Суперкубок України. Це був мій перший матч на чолі "Шахтаря", теж не вдалося обіграти "Динамо", – цитує Каштру Tribuna.com.

Зараз для нас Ліга Європи не менш важлива, ніж мета стати чемпіонами України. Ми з дуже великими амбіціями намагаємося підходити до кожного матчу. Для нас мета – пройти якомога далі в єврокубках,

– резюмував португалець.

Перший матч 1/16 фіналу між "Шахтарем" та "Бенфікою" відбудеться у четвер, 20 лютого. Матч-відповідь – 27-го лютого.

Після 18 турів чемпіонату України "Шахтар" очолює турнірну таблицю. "Динамо", яке на другій сходинці, програє "гірникам" 14 очок.

Огляд матчу "Шахтар" – "Бенфіка" читайте на сайті Спорт24.