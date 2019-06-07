Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив італійську "Рому" – ЗМІ

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / ФК "Шахтар"

Португальський тренер Паулу Фонсека очолив італійську "Рому". Офіційно про це буде оголошено у понеділок, 10 червня.

Відповідну інформацію озвучив італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

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За його даними, "Ромі" вдалося знизити відступні за Фонсеку, яку вимагав "Шахтар". "Гірники" хотіли за свого тренера 5 мільйонів євро. Але сторони зійшлися на 2 мільйонах євро. При цьому повідомлялося, що Фонсека готовий сам заплатити частину з цих коштів.

Паулу Фонсека очолив "Шахтар" у 2016 році. За три роки на чолі донецького клубу він тричі виграв чемпіонат України, а також три Кубки України. Ще один раз його команда здобула Суперкубок України.

Натомість "Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів. Клаудіо Раньєрі, який працював з "вовками", вирішив покинути клуб.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Рома
Джерело: 24 канал
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