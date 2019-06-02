Тренер "Шахтаря" є головним претендентом на посаду наставника "Роми"

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото з відкритих джерел

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека є головним фаворитом на те, щоб очолити італійську "Рому".

Найбільше італійське спортивне видання La Gazzetta dello Sport озвучило список кандидатів на вакантну посаду головного тренера "Роми". 

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На першу позицію італійські журналісти поставили 46-річного португальця Паулу Фонсека, який з 2016 року успішно тренує "Шахтар".

Спочатку Фонсека не вважав пріоритетним варіантом для "Роми", але керівництво римлян зіткнулося з відмовами Антоніо Конте, Мауріціо Саррі і Джан П'єро Гасперіні. Також до відмови від роботи в "Ромі" схиляється і головний тренер "Болоньї" Сініша Михайлович.

За три сезони з "Шахтарем" Паулу Фонсека тричі вигравав чемпіонат України. У той же час "гірники" при португальці не виграли жодного протистояння в плей-оф єврокубків, поступившись в Лізі чемпіонів "Ромі", а в Лізі Європи "Сельті" й "Айнтрахту".

"Рома" завершила сезон тільки на шостому місці в Серії А, в результаті чого залишилася без Ліги чемпіонів.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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