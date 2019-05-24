Тренер "Шахтаря" здивував вибором ліги, в якій хоче працювати після України

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / shakhtar.com

Головний тренер "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека, який не приховує, що хоче спробувати свої сили в одній з топ-ліг, розповів, де планує продовжити кар'єру після донецького клубу.

Фонсека після матчу "Шахтаря" з "Динамо" заявив, що в нього ще один рік контракту з донецьким клубом і він, швидше за все, залишиться в Україні.

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Водночас Паулу не приховує, що покине український клуб, про що вже неодноразово заявляв. У пріоритеті португальського фахівця – німецька Бундесліга.

Це не секрет, що я хочу попрацювати в Англії. Але на цей момент є й інший чемпіонат, який приваблює мене. Це Бундесліга, куди іноземному тренеру не так просто пробитися. Думаю, я можу запропонувати щось нове з тактичної точки зору,
– сказав Фонсека в інтерв'ю FPFutebolOficial.

Фонсека заявив, що йому хочеться позмагатися не тільки з наставником "Манчестер Сіті" Пепом Гвардіолою та тренером "Челсі" Мауріціо Саррі.

Звичайно, хочеться. А ще з Марку Сілвою, з Нуну Ешпіріту Санту. Але на цей момент не просто проявити себе в Англії, де зібрані кращі тренери світу, в розпорядженні яких кращі футболісти,
– зазначив тренер.

Разом з "Шахтарем" Фонсека третій рік поспіль оформив "золотий дубль". Також з "гірниками" португалець вигравав Суперкубок України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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