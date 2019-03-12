Тренер "Шальке" взяв Коноплянку на матч з "Манчестер Сіті", українець не грав понад місяць

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / twitter.com

Український півзахисник Євген Коноплянка, який виступає за німецький "Шальке", може зіграти в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Коноплянка потрапив до заявки "кобальтових" на виїзний матч, який відбудеться 12 березня.

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Разом із партнерами українець відправився до Англії, де протистоятиме грізному "Манчестер Сіті". Перша гра між командами завершилася важкою перемогою "Сіті" 2:3 й німці не втрачають надії здобути позитивний результат.

 

 

Зазначимо, що Євген не виходив на поле в останніх п'яти матчах "Шальке". До цього Євген зіграв у матчі проти "Баварії" в рамках чемпіонату Німеччини, який відбувся 9 лютого. Відтак українець без ігрової практики понад місяць.

 

 

Зазначимо, що в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів можуть зіграти відразу два українці. У складі "Манчестер Сіті" може вийти Олександр Зінченко, який став гравцем місяця в англійському клубі.

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Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка Шальке Манчестер Сіті Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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