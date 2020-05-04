Тренер суперника України на Євро-2020 переніс операцію на серці

Наставник збірної Нідерландів з футболу Роналд Куман потрапив у лікарню та переніс операцію. Фахівець був госпіталізований 3-го травня через проблеми з серцем.

Як повідомляє Algemeen Dagblad, 57-річний Куман після поїздки на велосипеді відчув себе погано і був доставлений в лікарню на швидкій.

Читайте також Від "справи Мораеса" до перемоги над чемпіонами Європи: шлях України на Євро-2020

Куману успішно провели катетеризацію серця (процедура проведення катетера через артерії або вени в камери серця). Це операція, яка проводиться без загального наркозу.

Тренеру уже сьогодні мають дозволити покинути лікарню. Інформацію підтверджує Футбольна федерація Нідерландів.

Збірна Нідерландів, яку очолює Куман, у 2021 році зіграє проти команди України на Євро-2020.

Українці та нідерландці зустрінуться у першому матчі групи C. Матч пройде в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені".

Що відомо про Кумана? Як футболіст виступав за "Гронінген", "Аякс", ПСВ, "Барселону" та "Феєноорд". Як тренер очолював "Вітесс", "Аякс", "Бенфіку", ПСВ, "Валенсію", АЗ, "Феєноорд", "Саутгемптон" та "Евертон".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.