Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео

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Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно / twitter.com/spursofficial

Головний тренер лондонського "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно гаряче відсвяткував вихід своєї команди до півфіналу Ліги чемпіонів.

В 1/4 фіналу "шпори" в надзвичайно драматичному матчі перемогли "Манчестер Сіті". "Тоттенхем" на останніх хвилинах пропустив гол, який означав, що команда не гратиме у півфіналі. Однак арбітр скасував взяття воріт, чим підвищив градус та драматичність протистояння.

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Після гри футболісти лондонського клубу не стримували радості, в той час, як господарі були морально пригнічені.

Не стримував емоцій і наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно, який відсвяткував прохід у наступний раунд у стилі тренера "Атлетіко" Мадрид Дієго Сімеоне. Аргентинський наставник мадридців за такий жест був оштрафований УЄФА.

За таке саме святкування перемоги був покараний зірковий португальський нападник "Ювентуса" Кріштіано Роналду.

У півфіналі Ліги чемпіонів "Тоттенхем" зіграє проти нідерландського "Аяксу". Команди вже встигли обмінятися жартами одне про одного.

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Теги: Спорт Футбол Тоттенхем Манчестер Сіті Ліга чемпіонів
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