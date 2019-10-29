Тренер українського клубу пояснив, чому його команда їздить на автобусі з угорськими номерами

Головний тренер "Минаю" Василь Кобін відповів на питання журналіста про угорські номери автобусу клубу після гри з "Волинню" (0:1).

За словами Василя Кобіна, він коментує лише те, що відбувається на полі.

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Угорські номери? Яке це відношення має до сьогоднішньої гри? Я можу говорити тільки про те, що відбувалося на зеленому полі впродовж 90 хвилин. Стосовно автобуса – візьміть, напишіть "бумагу" в ФК "Минай" і запитайте у клубу, чому у нас венгерські номери,

– сказав Кобін на післяматчевій пресконференції.

Варто зазначти, що від села Минай, що знаходиться під Ужгородом, до угорського кордону приблизно 23 кілометри.

Наразі "Минай" знаходиться на сьомому місці турнірної таблиці Першої ліги України. У команди Василя Кобіна 27 очок після 15 зіграних зустрічей.

Наступну гру закарпатці проведуть у середу, 30 жотвня, проти ПФК Львів у рамках Кубку України.