Тренер української команди достроково забрав команду з поля через грубу гру суперників

У Туреччині відбувся товариський поєдинок між командами Першої ліги України "Коло"с з Ковалівки та "Інгулець".

Рішенням тренерського штабу "Колоса" команди не дограли поєдинок через грубу гру з боку суперника в одному з епізодів в кінці матчу, в якому гравець "Колоса" отримав травму.

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У підсумку зустріч завершилася достроково за рахунку 3:2 на користь "Інгульця".

На даний момент "Колос" знаходиться на 4 місці турнірної таблиці Першої ліги, в той час як "Інгулець" займає 7 сходинку.

Спорт 24 писав, що контрольний матч між винниківської "Рухом" і тернопільською "Нивою" опинився під підозрою ФФУ. У Федерації отримали сигнал від букмекерів з приводу аномальних ставок на фіксований результат – поразка "Ниви" з різницею більше двох м'ячів.

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