Тренер української команди достроково забрав команду з поля через грубу гру суперників

42 Читать новость на русском
Матч "Колос" – "Інгулець" перервали
Матч "Колос" – "Інгулець" перервали / koloskovalivka.com

У Туреччині відбувся товариський поєдинок між командами Першої ліги України "Коло"с з Ковалівки та "Інгулець".

Рішенням тренерського штабу "Колоса" команди не дограли поєдинок через грубу гру з боку суперника в одному з епізодів в кінці матчу, в якому гравець "Колоса" отримав травму.

Читайте також: Челсі – Динамо: анонс на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

У підсумку зустріч завершилася достроково за рахунку 3:2 на користь "Інгульця".

На даний момент "Колос" знаходиться на 4 місці турнірної таблиці Першої ліги, в той час як "Інгулець" займає 7 сходинку.

Спорт 24 писав, що контрольний матч між винниківської "Рухом" і тернопільською "Нивою" опинився під підозрою ФФУ. У Федерації отримали сигнал від букмекерів з приводу аномальних ставок на фіксований результат – поразка "Ниви" з різницею більше двох м'ячів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хабар Тимошенку щодо відмови від участі у виборах президента: ким є політики-зловмисники
сьогодні
4201
Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Порту" в додатковий час переміг "Рому": відео
сьогодні 08:35 "Порту" в додатковий час переміг "Рому": відео
389
Ймовірного суперника Ломаченка розшукує поліція
6 березня 15:16 Ймовірного суперника Ломаченка розшукує поліція
846
Тренер збірної – це така посада, що всі чекають, коли ти обіср**ся, – Антон Нікулін
6 березня 08:07 Тренер збірної – це така посада, що всі чекають, коли ти обіср**ся, – Антон Нікулін
Станіслав Безушко 1090
"Тоттенхем" на виїзді обіграв "Боруссію" та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео
6 березня 07:40 "Тоттенхем" на виїзді обіграв "Боруссію" та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео
603
Луческу прокоментував інформацію, що юний Салах міг опинитися у "Шахтарі"
5 березня 20:15 Луческу прокоментував інформацію, що юний Салах міг опинитися у "Шахтарі"
472
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук