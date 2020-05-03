Тренер Усика програв на чемпіонаті Росії: відомий боксер звинувачує його у наявності паспорта РФ

Український боксер Іван Редкач продовжив перепалку з тренером Олександра Усика – Сергієм Лапіним. Редкач заявляв, що в Лапіна є російський паспорт. Тепер Іван переконує, що Лапін, який виступав на чемпіонаті Росії у 2016 році, не міг цього зробити без паспорта РФ.

Редкач опублікував допис у фейсбуці, повідомляє Tribuna.com. Та тепер допис на сторінці Івана недоступний.

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"Знайомтеся – це тренер Саші Усика. Той самий психолог, менеджер, особистий тренер. Бере участь на чемпіонаті Росії, а потім показує український паспорт.

Вчинок маріонетки з серії і нашим, і вашим. Без паспорта Російської Федерації не допускають до чемпіонату Росії з боксу. Програв в першому бою і приїхав на чемпіонат України", – написав Редкач.

Хто такий Редкач?33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі. Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Зазначимо, що Лапін на чемпіонаті Росії у 2016 році був оголошений представником так званої "Республіки Крим" і виступав у ваговій категорії 81 кілограм. Сергій програв Євгену Моніну.

Відео виступу Лапіна на чемпіонаті Росії (дивитися з 2.53.25)

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Раніше Лапін спростував наявність російського паспорта та надав виданню Xsport копії особистих документів.

На його думку, Редкач намагається пропіаритися на імені Олександра Усика.

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