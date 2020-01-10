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Тренер Усика заступився за Ломаченка після скандалу зі спецназом Росії

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Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Тренер українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) Сергій Лапін прокоментував скандальне відео, яке Василь Ломаченко опублікував у соцмережах.

Як відомо, на офіційній сторінці Василя Ломаченка в інстаграм було опубліковано відео. Воно на релігійну та військову тематику. Зроблено в чорно-білих тонах. І якщо питання релігії – це особиста справа кожного (боксер є прихильником Української православної церкви Московського патріархату, і навіть прислуговує під час богослужінь), то до військової складової питання таки є. На цьому відео зображений російський спецназ та його підготовка.

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Шановні Демони! Рогаті з хвостом, які сюди вилізли! Ви диміться, продовжуйте... Хочу вам розкрити секрет цього відео! Суть цього відео не картинка, а СЛОВО! Але ви не звертайте уваги, а просто продовжуйте диміти і горіти, у вас там, напевно, жарко дуже,
– написав у коментарях під відео Сергій Лапін.

Скандальне відео Василя Ломаченка

Після публікації відео на сторінці Василя Ломаченка, в коментарях на нього полився шквал критики. Ніхто не розуміє, як український боксер може постити відео з російським спецназом на шостому році війни на Донбасі, де цей же спецназ воює на стороні окупантів.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко
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