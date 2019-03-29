Тренер "Вест Хема" зробив заяву щодо повернення Ярмоленка

Наставник лондонського "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прокоментував відновлення після травм футболістів команди, зокрема й українця Андрія Ярмоленка.

У жовтні 2018 року в першому таймі матчу з "Тоттенхемом" Ярмоленко невдало став на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах.

Читайте також: Ярмоленко розповів про своє відновлення після важкої травми

За результатами обстеження стало відомо, що гравець порвав ахіллове сухожилля. У понеділок, 22 жовтня, йому зробили операцію в одній з лікарень Лондона.

Пеллегріні ж заявив, що наразі не має інформації про повернення українця на поле.

Футболісти з важкими травмами продовжують відновлення за планом. Я маю на увазі Джека Вілшера й Андрія Ярмоленка. Ніяких новин про їх повернення на поле у мене немає,

– цитує Пеллегріні сайт "молотобійців".

Раніше Пеллегріні заявляв, що український півзахисник не встигає відновитися після травми. Відтак футболіст не зіграє до кінця сезону.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram