Тренер "Вест Хема" зробив заяву щодо повернення Ярмоленка
Наставник лондонського "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прокоментував відновлення після травм футболістів команди, зокрема й українця Андрія Ярмоленка.
У жовтні 2018 року в першому таймі матчу з "Тоттенхемом" Ярмоленко невдало став на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах.
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За результатами обстеження стало відомо, що гравець порвав ахіллове сухожилля. У понеділок, 22 жовтня, йому зробили операцію в одній з лікарень Лондона.
Пеллегріні ж заявив, що наразі не має інформації про повернення українця на поле.
Футболісти з важкими травмами продовжують відновлення за планом. Я маю на увазі Джека Вілшера й Андрія Ярмоленка. Ніяких новин про їх повернення на поле у мене немає,
– цитує Пеллегріні сайт "молотобійців".
Раніше Пеллегріні заявляв, що український півзахисник не встигає відновитися після травми. Відтак футболіст не зіграє до кінця сезону.