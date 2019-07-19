Тренер Віталія Кличка розповів невідому історію з кар'єри молодого боксера

Тренер Віталія Кличка в аматорському боксі Володимир Золотарьов з нагоди 48-річчя легендарного спортсмена згадав цікаву історію про молодого Кличка. У 1993 році Віталій був уже багаторазовим чемпіоном світу з кікбоксингу й "зламав" електрику кар'єру тренера.

Володимир Золотарьов розповів про одне з тренувань, під час якого Кличко травмував електрика Сергія, повідомляє Sport Arena.

Читайте також: Віталію Кличку 48 років – чемпіонський шлях легендарного українця

"Коли ми з Віталієм відпрацьовували удари ногами на лапах, я відлітав до іншого кутку рингу – така божевільна була сила ударів у 23-річного Кличка. Я спеціально поправився на п'ять кілограмів – щоб мене не хитало з боку в бік. Але все одно було дуже важко.

І тут я помітив, що, електрик Сергій, який працює у будівлі нашого залу, постійно приходить подивитися на наші тренування. Вибравши момент, підійшов до нього й запитав, чи не хоче він на наступному занятті потримати лапи. Електрик загорівся: "Невже можна ?!". Я його психологічно простимулював: "Звичайно, будеш моїм асистентом, другим тренером". На наступне тренування Сергій прилетів як на крилах. Вручив йому лапи, Віталій почав бити.



Дивлюся, після перших же ударів електрик почав відскакувати на декілька метрів і помітно хмурніти. Буквально через пару хвилин його замінив – побачив, що він вже тримався з останніх сил. А після закінчення заняття сказав йому "Ось і перше тренування минуло, завтра продовжимо". Після цього Сергій немов випарувався.

Не бачив його, напевно, близько місяця. Нарешті, виявивши далеко його силует, підійшов до нього й з удаваною суворістю став вичитувати. Мовляв, як так можна, тренер повинен кожен день на тренування ходити. Сергій у відповідь тільки втомлено махнув рукою. Сказав, що вже на своєму першому занятті отримав травму – у нього тріщина в ребрі, тому тепер він з тренерською кар'єрою закінчує і збирається зосередитися на своїй основній роботі електрика", – розповів Золотарьов.



Фото: sportarena.com

Віталій Кличко володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC. Чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версіями WBO, WBA, за версією журналу The Ring і WBC. На професійному ринзі він провів 47 боїв, 45 – виграв, два – програв.