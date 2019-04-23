Тренер забороняє екс-супернику Кличка битися з Усиком

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Дерек Чісора
Дерек Чісора / independent.co.uk

Тренер британського боксера Дерека Чісори (30-9, 21 КО) Дейв Колдуелл проти поєдинку його підопічного проти українця Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Він не поділяє думку свого підопічного, який не так давно висловив готовність у майбутньому вийти в ринг проти українця Олександра Усика.

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Колдуелл, який готував до торішнього бою з Усиком Тоні Белью, який в підсумку був нокаутований у 8-му раунді, вважає, що стилістично українець стане кошмаром для Дерека.

Досить з мене цього Усика, якщо чесно. Я сказав Дереку, що йому не потрібен цей бій. Стилістично Усик дуже, дуже хороший. Це не якийсь незграбний гігант, а вкрай мобільний боксер, що не є добре для Дерека і його стилю,
– заявив коуч в інтерв'ю Express Sport.

Колишній абсолютний чемпіон Олександр Усик дебютує у супертяжах 25 травня у США проти Карлоса Такама, якого Чісора нокаутував в середині минулого року. Камерунець зможе чимало заробити у випадку перемоги.

Чісора свого часу бився з Віталієм Кличком і програв українцю одноголосним рішення суддів. Також він прославився тим, що перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка. Окрім того, Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм, після чого був на певний термін дискваліфікований.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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