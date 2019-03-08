Тренер збірної Швеції з біатлону не випускає спортсменів з готелю

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Тренер збірної Швеції з біатлону не випускає спортсменів з готелю
Тренер збірної Швеції з біатлону не випускає спортсменів з готелю / РИА Новости

Німецький тренер збірної Швеції з біатлону Вольфганг Піхлер ізолював своїх підопічних на Чемпіонаті світу в Естерсунді. Спортсменам заборонено виходити з власних номерів у готелі та користуватися соціальними мережами.

На думку тренера, всі біатлоністи є професіоналами й повинні зрозуміти такий підхід.

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"Спортсмени не можуть вийти й випити кави, вони повинні залишатися у номерах. У нас є власний шеф-кухар, і ми будемо перебувати в ізоляції протягом 11 днів. Мені все одно, що думають біатлоністи. Але вони мене розуміють. Вони працюють заради цього весь рік і повинні бути професіоналами, як Магдалена Форсберг і Уле-Ейнар Бйорндален", – цитує тренера Championat.com.

Водночас інформацію про ізоляцію спростовує шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон.

Чи правда, що в збірної Швеції заборонили соціальні мережі? Ні, це неправда. Я думаю, що рішення прийняла тільки Ханна Еберг, і це її особиста позиція. Я не відмовляюся від соцмереж, але намагаюся бути розумним і не проводити там занадто багато часу. І намагаюся не читати все про себе,
– зазначив Самуельссон.

Чемпіонат світу з біатлону 7-го березня стартував у Естерсунді й триватиме до 17 березня. Першою гонкою була змішана естафета, яку виграла Норвегія. Українська команда посіла тільки 7-е місце.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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