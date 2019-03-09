Тренер збірної України назвав біатлоністок, які побіжать "індивідуалку" в Естерсунді

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Андрій Прокунін розповів, на кого він розраховує в індивідуальній гонці на Чемпіонаті світу.

Наразі Андрій Прокунін визначився тільки з двома біатлоністками, які точно візьмуть участь у наступній гонці.

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Поки ми дивимося на динаміку, на стан дівчат. Точно побіжить Юлія Журавок, точно побіжить Валентина Семеренко, по двох інших дівчатах думаємо ще. Будемо розмовляти з ними, поговоримо з лікарем,

– цитує Прокуніна Sport Arena.

На інші два місця в гонці будуть претендувати Анастасія Меркушина, Юлія Джима й Віта Семеренко – саме вони є в обоймі збірної на Чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу з біатлону стартував 7-го березня й триватиме до 17 березня. Першою гонкою була змішана естафета, яку виграла Норвегія. Українська команда посіла тільки 7-е місце. У п'ятницю, 8 березня, відбувся жіночий спринт, який виграла Анастасія Кузьміна.

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