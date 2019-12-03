Тренер збірної України оголосив склад на індивідуальну гонку

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Дмитро Підручний / GETTY IMAGES

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом команди на індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу в Естерсунді. Це буде дебютна "індивідуалка" в новому сезоні.

Склад збірної України

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Руслан Ткаленко
  • Артем Тищенко
  • Антон Дудченко.

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Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 4 грудня. Початок гонки о 17:15.

Результати гонок Кубку світу в Остерсунді

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Дмитро Підручний Артем Прима Артем Тищенко Руслан Ткаленко
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