Тренер збірної України оголосив склад на індивідуальну гонку
Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом команди на індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу в Естерсунді. Це буде дебютна "індивідуалка" в новому сезоні.
Склад збірної України
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Артем Тищенко
- Антон Дудченко.
Читайте також: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати
Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 4 грудня. Початок гонки о 17:15.
Результати гонок Кубку світу в Остерсунді
ХРОНІКА ПОДІЙ
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі