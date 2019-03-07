Тренер збірної України покине свою посаду, команду очолить іноземець
Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів, що Євген Мурзін готовий покинути збірну України. Бродський заявив, що Мурзіна може замінити іноземний фахівець.
За словами глави ФБУ, Мурзін прийшов до нього й сказав, що готовий піти у відставку.
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"До мене прийшов Євген Мурзін і сказав, що він готовий йти у відставку. Я вважаю, що йому спочатку треба відзвітувати перед президією і визначитися, куди ми йдемо далі. Швидше за все, новим тренером національної збірної буде іноземець, але я хочу послухати думки. Я спілкувався з федераціями, з людьми, які в нашому виконкомі, зі спонсорами, з впливовими людьми в баскетболі, зокрема з Олександром Волковим, Богданом Гулямовим, Володимиром Драбіковським", – цитує Бродського ФБУ.
Я прийшов до висновку, що, швидше за все, тренером буде іноземець, але і не виключаю той факт, що це буде українець. Під іноземця я вже шукаю спонсора, більш того вже є намітки, трохи пізніше розповім, хто це – ця людина готова допомагати. При цьому, по-моєму, у нас є декілька українців, які могли б очолити збірну, але на дворічний цикл хотілося б спрацювати більш надійно та якісно. Нашим тренерам ще потрібно вчитися, хоча великий шлях за ці чотири роки пройдено і загальний рівень тренерів піднявся,
– зазначив глава ФБУ.
"У всіх клубах зараз тренують українці, деякі отримували досвід за кордоном. Тому є надія, що й у нас буде свій якісний новий тренер, хоча я і Мурзіна з рахунків не списую – подивимося, які у нього будуть успіхи через два роки. Може і до нього повернемося, але, знову ж таки, це вже буде колективне рішення", – додав Бродський.
Зазначимо, що збірна України на другому етапі кваліфікації посіла п’яте місце з шести команд групи та не пробилася на чемпіонат світу.