Тренер збірної України покине свою посаду, команду очолить іноземець

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Євген Мурзін
Євген Мурзін / fbu.ua

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів, що Євген Мурзін готовий покинути збірну України. Бродський заявив, що Мурзіна може замінити іноземний фахівець.

За словами глави ФБУ, Мурзін прийшов до нього й сказав, що готовий піти у відставку.

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"До мене прийшов Євген Мурзін і сказав, що він готовий йти у відставку. Я вважаю, що йому спочатку треба відзвітувати перед президією і визначитися, куди ми йдемо далі. Швидше за все, новим тренером національної збірної буде іноземець, але я хочу послухати думки. Я спілкувався з федераціями, з людьми, які в нашому виконкомі, зі спонсорами, з впливовими людьми в баскетболі, зокрема з Олександром Волковим, Богданом Гулямовим, Володимиром Драбіковським", – цитує Бродського ФБУ.

Я прийшов до висновку, що, швидше за все, тренером буде іноземець, але і не виключаю той факт, що це буде українець. Під іноземця я вже шукаю спонсора, більш того вже є намітки, трохи пізніше розповім, хто це – ця людина готова допомагати. При цьому, по-моєму, у нас є декілька українців, які могли б очолити збірну, але на дворічний цикл хотілося б спрацювати більш надійно та якісно. Нашим тренерам ще потрібно вчитися, хоча великий шлях за ці чотири роки пройдено і загальний рівень тренерів піднявся,
– зазначив глава ФБУ.

"У всіх клубах зараз тренують українці, деякі отримували досвід за кордоном. Тому є надія, що й у нас буде свій якісний новий тренер, хоча я і Мурзіна з рахунків не списую – подивимося, які у нього будуть успіхи через два роки. Може і до нього повернемося, але, знову ж таки, це вже буде колективне рішення", – додав Бродський.

Зазначимо, що збірна України на другому етапі кваліфікації посіла п’яте місце з шести команд групи та не пробилася на чемпіонат світу.

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Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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