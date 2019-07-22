Тренер збірної України прокоментував результати жеребкування кваліфікації Євробаскет-2021

В Мюнхені відбулося жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи 2021 серед чоловічих команд. У групі F суперниками України будуть збірні Словенії, Угорщини та Австрії.

Жереб кваліфікації прокоментував головний тренер команди – Айнарс Багатскіс.

"Не скажу, що маю якісь екстраординарні емоції щодо жеребкування. Ми отримали хорошу групу, команди з якої можуть багато що, як і команди з решти 7-ми груп. Зі свого досвіду я можу сказати, що не так важливо, з якого місця ми вийдемо на чемпіонат Європи. Головне – виконати поставлене завдання та кваліфікуватися на цей форум, а уже там думати про місця. У кваліфікації більш важливо, як ми це зробимо, як виглядатиме команда і в який баскетбол ми гратимемо", – заявив Айнарс Багатскіс.

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"Цей турнір я називаю спринтом – кожна гра має бути, як останньою. Це не марафон, потрібно максимально сконцентровано та самовіддано відіграти усі матчі, і ми вийдемо на чемпіонат Європи. Чому я так говорю? Можливо декому здається, що Угорщина та Австрія – це не найсильніший суперник. Але повірте, у Європі усі вміють грати у баскетбол і виграти один-два матчі може будь-який опонент. Мені важко назвати фаворита нашої групи. На сьогодні у всіх 25% шансів виграти її, й це не лише математична аксіома. Важко сказати яким складом гратиме кваліфікацію Словенія, але усі розуміють, що це чинний чемпіон Європи. І так само усі пам’ятають, як завершилася світова кваліфікація для цієї збірної. Тому думаю вони зроблять усе можливе, аби зібрати своїх зірок на важливі матчі. Словом, це має бути цікавий турнір і ми готові до його викликів", – підсумував Айнарс Багатскіс.

Нагадаємо, у фінальний турнір у підсумку виходять три перші команди з групи. Поєдинки кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020 року, 23 листопада та 1 грудня 2020 року, 15 та 23 лютого 2021 року.