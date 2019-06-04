Тренер збірної України прокоментував історичний вихід команди в чвертьфінал ЧС

290 Читать новость на русском
Олександр Петраков
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу його команди над збірною Панами (4:1) і вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Петраков вже роздумує над підготовкою команди до чвертьфінального матчу молодіжного чемпіонату світу проти Колумбії.

Читайте також: Збірна України розгромила Кіпр і вийшла у фінал меморіалу Лобановського: відео

Я відразу їм сказав, що святкувати не будемо. Тому ми переключилися на чвертьфінал, думками вже в грі з Колумбією. Головне зараз – провести відновлення.

"Я нікого не стану виділяти. Неправильно таке робити по ходу чемпіонату. Всі класно виконують свою роботу, тому за підсумками чотирьох матчів нікого виділяти не стану. У нас немає зірок, але добре поставлена командна гра", – цитує тренера офіційний сайт УАФ.

До слова, збірна України U-20 вперше в історії зіграє у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу.

У чвертьфіналі Україна буде грати проти однолітків з Колумбії. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 7 червня, в місті Лодзь. Початок зустрічі о 16:30 за київським часом.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Середні зарплати українців: хто заробляє найбільше
сьогодні
4845
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легенда "Динамо" гостро висловився про натуралізацію: Взагалі перестану дивитися збірну України
3 червня 19:58 Легенда "Динамо" гостро висловився про натуралізацію: Взагалі перестану дивитися збірну України
1764
Instagram заблокував сторінку спокусливої моделі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів
3 червня 19:00 Instagram заблокував сторінку спокусливої моделі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів
2965
Швейцарський тенісист завдяки неймовірному удару в лінію переміг у матчі на Roland Garros: відео
3 червня 13:34 Швейцарський тенісист завдяки неймовірному удару в лінію переміг у матчі на Roland Garros: відео
851
Футболіста Неймара звинуватили у зґвалтуванні: деталі історії
2 червня 16:33 Футболіста Неймара звинуватили у зґвалтуванні: деталі історії
1035
Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре
2 червня 13:20 Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре
Ігор Саджениця 3609
Новини
Більше новин
Залиште відгук