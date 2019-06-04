Тренер збірної України прокоментував історичний вихід команди в чвертьфінал ЧС

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу його команди над збірною Панами (4:1) і вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Петраков вже роздумує над підготовкою команди до чвертьфінального матчу молодіжного чемпіонату світу проти Колумбії.

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Я відразу їм сказав, що святкувати не будемо. Тому ми переключилися на чвертьфінал, думками вже в грі з Колумбією. Головне зараз – провести відновлення.

"Я нікого не стану виділяти. Неправильно таке робити по ходу чемпіонату. Всі класно виконують свою роботу, тому за підсумками чотирьох матчів нікого виділяти не стану. У нас немає зірок, але добре поставлена командна гра", – цитує тренера офіційний сайт УАФ.

До слова, збірна України U-20 вперше в історії зіграє у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату світу.

У чвертьфіналі Україна буде грати проти однолітків з Колумбії. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 7 червня, в місті Лодзь. Початок зустрічі о 16:30 за київським часом.

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