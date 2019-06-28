Тренер збірної України U-20 Олександр Петраков отримав почесне звання від президента

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Олександр Петраков
Олександр Петраков / Getty Images

Збірна України з футболу U-20 стала чемпіоном світу. Футболісти після цієї нагороди отримали звання "Майстрів спорту України міжнародного класу". Тепер дійшла черга і до головного тренера цієї збірної – Олександра Петракова.

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Олександру Петракову присвоєно почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України". Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Відзначення державною нагородою відбулося з нагоди Дня Конституції України.

Нагадаємо, збірна України з футболу U-20 під керівництвом Олександра Петракова вперше в історії стала чемпіоном світу. У фіналі українці обіграли збірну Південної Кореї.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Володимир Зеленський Чемпіонат світу U-20 Президент України
Джерело: 24 канал
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