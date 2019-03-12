Тренер збірної України з баскетболу подав у відставку

Головний тренер чоловічої національної збірної з баскетболу Євген Мурзін подав у відставку. Її було затверджено Виконкомом Федерації баскетболу України.

Причиною відставки став невихід збірної України на чемпіонат світу 2019 року. У кваліфікації ЧС-2019 українці виграли лише 5 з 12 поєдинків.

"Переді мною була поставлена задача виходу у фінальну частину ЧС-2019. Уся відповідальність за результат була на мені, але завдання було невиконане. Були деякі питання, які негативно вплинули на процес. Перше – це кадрове питання. За весь відбір до збірної було залучено 24 гравці, але за три останніх ігрових вікна з основних гравців в усіх іграх взяли участь лише троє – це Кравцов, Бобров та Липовий. Склад змінювався, на ключові матчі не змогли приїхати важливі гравці, зокрема Герун, Пустовий та Гладир. Але зазначу, що Федерація зробила все можливе, щоб усі найсильніші приєднались до команди. Проблемою стала мотивація гравців на літні матчі кваліфікації та погана фізична форма на ті поєдинки проти Туреччини та Латвії. Також команді треба покращити декілька показників, які впливали на підсумкові результати – це погана реалізація штрафних та велика кількість втрат", – заявив Мурзін під час Виконкому ФБУ.

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Євген Мурзін керував збірною України у фінальній частині ЄвроБаскету-2015 (22 місце), вивів команду на ЄвроБаскет-2017, де збірна вийшла в 1/8 фіналу та поступилась майбутнім чемпіонам Європи словенцям

На посаду головного тренера чоловічої національної збірної України буде розглянуто кандидатури іноземців. До шорт-листа українських кандидатів увійшли Віталій Черній (Миколаїв), Віталій Степановський (Хімік) та Денис Журавльов (Дніпро). Виконком ФБУ визначиться з новим головним тренером чоловічої національної збірної України до 1 липня 2019 року.