Тренер збірної України з біатлону розповів, чому Підручному не вистачило 0,3 секунди до медалі

Тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра прокоментував спринт на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Спорт 24 писав, що українець Дмитро Підручний посів 4 місце в спринтерській гонці на чемпіонаті світу. Він відстав від бронзового призера Кантена Фійона Майє на 0,3 секунди.

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Не знаю, плакати чи радіти, але програти 0,3 секунди – вважай, майже медаль. Думаю, що ми ці 0,3 секунди програли на стрільбі лежачи, де Діма робив поправку. Потім, думаю, йому латвієць завадив трішки, не міг фінішувати [швидше], хоча на позначці перед фінішем був попереду француза. Але позиція хороша, це перший індивідуальний старт. Скажу, що Підручний у фантастичній готовності, якщо він утримає концентрацію, думаю, що буде добре психологічно налаштований до завтрашнього старту. Будемо боротися за медаль.

"Не тільки Фуркада [обійшов Підручний], інші спортсмени за швидкістю теж за ним. Останнє коло пробіг другим, програвши близько 5 секунд Йоханнес Бьо, в цілому він п'ятий за швидкістю. Старт хороший, треба ще далі продовжувати концентруватися на роботі. Впевнений, що можемо бути щасливішими, ніж сьогодні", – заявив Юрай Санітра в ефірі UA:Перший.

До слова, чоловіча гонка переслідування відбудеться у неділю, 10 березня, о 17:30 за київським часом. Підручний стартує через 17 секунд після переможця спринту Йоханнеса Бьо з Норвегії.

Чемпіонат світу з біатлону стартував 7 березня й триватиме до 17 березня. Першою гонкою була змішана естафета, яку виграла Норвегія. Українська команда посіла тільки 7-е місце. У п'ятницю, 8 березня, відбувся жіночий спринт, який виграла Анастасія Кузьміна.

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