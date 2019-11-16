Тренер збірної Уругваю потрапив до Книги рекордів Гіннеса

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Оскар Табарес / auf.org.uy

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Табарес потрапив до Книги рекордів Гіннеса. 72-річний фахівець в червні 2019 року провів 200-й матч на чолі команди. Це абсолютний рекорд серед тренерів.

Попри те, що 200-й матч Табарес провів ще влітку, сертифікат Книги рекордів Гіннеса він отримав лише 15 листопада. Це відбулося в Угорщині, де команда зіграла товариський матч проти місцевої збірної (уругвайці перемогли 2:1).

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Під час нагородження Табарес також отримав колаж, де зображені усі 154 футболісти, які грали в збірній під керівництвом тренера.

Табарес очолює збірну Уругваю з 27 вересня 1988 року по 25 червня 1990 року, а також з 21 травня 2006 року і до тепер. У 2010 році його команда дійшла по півфіналу чемпіонату світу, а у 2011-му виграла Кубок Америки.

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Теги: Спорт Футбол Рекорди
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