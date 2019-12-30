Тренер "Зеніту" про події в Україні: Я за те, щоб не було братовбивчої війни

Головний тренер російського "Зеніту" Сергій Семак розповів, що слідкує за ситуацією в Україні. Як відомо, Семак народився у Луганській області.

Семак розповів, що після початку війни на сході України ні разу не був у Луганській області, де живуть його батьки.

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Після початку відомих подій жодного разу там не був. Ні в Луганську, ні у батьків, які живуть там. Яка тут ще може бути думка? Війна – найгірше, що може бути. Все, що можна вирішити дипломатичним шляхом, так і треба вирішувати. Я завжди за те, щоб люди нормально жили.



Щоб вони не страждали, не було братовбивчої війни. Коли моя бабуся була жива, вона завжди говорила: "Головне, щоб не було війни". Думав: "Ну як же, ми в такий час живемо, яка тут війна?". Досі у голові не вкладається, як це стало можливим. Для мене це дуже боляче і гірко,

– цитує Семака "Чемпіонат".

За словами Семака, його брат переїхав з Луганщини. Натомість сестра, яка деякий час жила у Санкт-Петербурзі, повернулася назад.

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Також Семак заявив, що, ймовірно, має схожу думку щодо подій на Донбасі з українським оборонцем "Зеніту" Ярославом Ракіцьким.

"Думаю, у нас схожа думка з цього питання. Він далекий від політики, і найголовніше тут тільки те, що гинуть і страждають люди. Це велика біда", – заявив тренер росіян.

Що відомо про Семака? Майже всю кар'єру футболіста він провів у Росії, виступаючи за ЦСКА, "Москву", "Рубін", "Зеніт". Також Семак виступав за французький ПСЖ. З 2018 року очолює "Зеніт".