Тренера "Динамо" Хацкевича оштрафували після матчу з "Шахтарем"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич має сплатити штраф після матчу 1/4 фіналу Кубка України проти донецького "Шахтаря".

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України визначив, що Олександр Хацкевич має сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5000 гривень за неявку на прес-конференцію після матчу 1/4 фіналу Кубку України "Шахтар" – "Динамо".

До слова: На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст

Нагадаємо, у цьому матчі "гірники" перемогли у серії пенальті та вийшли у півфінал. При цьому відео серії пенальті у матчі "Шахтар" – "Динамо" встановило рекорд на YouTube. Згодом "Шахтар" обіграв першоліговий "Дніпро-1" та зіграє у фіналі Кубка України проти ще одного представника Першої ліги – "Інгульця".