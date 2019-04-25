Тренера "Хіміка" видалили з майданчика під час чемпіонського матчу проти "Київ-Баскет"

Головний тренер "Хіміка" Віталій Степановський був вилучений з майданчика по ходу третього матчу фінальної серії Суперліги проти "Київ-Баскета".

У другій чверті гри наставник южненців з інтервалом у 25 секунд отримав два технічні фоли. Керувати "Хіміком" в цьому матчі продовжив асистент Віталія Степановської 25-річний Олег Гончаров.

Після другого періоду "Хімік" програвав 44:36.

Читайте також: Україна виборола право провести кваліфікацію чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

"Хімік" виграв перші два матчі фінальної серії проти "Київ-Баскет". У випадку перемоги у третьому матчі в Києві, команда стане чемпіоном України