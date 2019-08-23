Тренера олімпійської чемпіонки довічно відсторонили через сексуальні домагання до спортсменів

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Річард Келлахан
Річард Келлахан / essentiallysports.com

Американський тренер з фігурного катання Річард Келлахан довічно відсторонений від роботи після звинувачень в сексуальних домаганнях.

Келлахана звинуватили у сексуальних домаганнях двоє фігуристів – Адам Сміт та Крейг Мауріці. Сміт заявив, що тренер неодноразово домагався його з 1999 по 2001 рік. Тоді спортсмену було 14-16 років, пише The New York Times.

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Рішення про довічне відсторонення Келлахана набрало чинності 21 серпня. 73-річному тренеру заборонено займатися в США будь-якою діяльністю, пов'язаною з фігурним катанням.

"Його назавжди запам'ятають як хижака, який приносив медалі корумпованій організації в обмін на безпеку", – заявив після цього Сміт.

Варто додати, що Келлахан був тренером Тари Ліпінскі, яка на Олімпіаді 1998 року стала олімпійською чемпіонкою.

Сам Келлахан відкидає всі звинувачення.

 

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Теги: Спорт Фігурне катання Секс-скандал Скандал
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