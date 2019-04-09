Тренера топ-збірної збив автомобіль: фото

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Ліонель Скалоні
Ліонель Скалоні / twitter.com/FCBImir

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні потрапив у ДТП на Мальорці. Під час їзди на велосипеді його збив автомобіль.

Спеціаліст був доставлений в лікарню в серйозному стані, повідомляє Tycsports.

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Згодом Скалоні покинув лікарню. 40-річний тренер попрямував додому, про що повідомив у своєму Twitter, а також поділився своїм фото після аварії.

Скалоні став виконувачем обов'язків головного тренера збірної Аргентини в серпні минулого року після звільнення Хорхе Сампаолі. Останній провалив з аргентинцями чемпіонат світу у Росії. З листопада Ліонель позбувся приставки "в.о." на своїй посаді.

Під керівництвом Скалоні аргентинці провели 8 матчів: 5 перемог, 2 поразки і 1 нічия. Наступний матч Аргентина проведе на Копа Америка проти Колумбії 16 червня. Також команда на груповому етапі зіграє з Парагваєм і Катаром.

До збірної Аргентиники Скалоні працював помічником головного тренера в іспанській "Севільї" 2016/2017 рр. Як футболіст він був відомий за виступами в "Депортіво", "Лаціо", "Аталанті", "Расінгу", "Вест Хемі" та "Мальорці". В Аргентині Скалоні грав за "Естудьянтес" та "Ньюеллс Олд Бойз".

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Теги: Спорт Футбол
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