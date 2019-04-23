Тренера жіночої збірної Еквадору звільнили після звинувачення у сексуальних домаганнях

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Луіджі Пескароло
Луіджі Пескароло

Федерація футболу Еквадору звільнила головного тренера жіночої збірної Луіджі Пескароло. Причиною стала заява до прокуратури про сексуальне домагання, яке подала одна з футболісток.

Ім'я футболістки не називається. Однак журналісти видання Esporte повідомляють, що вона звинуватила Луїджі Пескароло у тому, що він вимагав надсилати йому фотографії інтимного характеру. Окрім того, за її словами, головний тренер декілька разів пробирався до її кімнати, коли збірна перебувала на зборах.

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Також звільнений тренер з фізпідготовки Томас Арболеда і доктор Ектор Боркеса, які підозрюються як співучасники.

"Подана в прокуратуру скарга містить серйозні звинувачення, які повинні стати предметом розслідування, проведеного відповідно до закону. Ми готові надати всі ресурси для встановлення істини та рішуче засуджуємо будь-яку поведінка, що може порушувати права інших людей – особливо тих, хто перебуває в стадії становлення", – йдеться в заяві федерації.

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Луіджі Пескароло відкинув всі звинувачення на свою адресу. Він заявив, що подасть зустрічний позов. Самі звинувачення він назвав брехнею та наклепом.

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Теги: Спорт Футбол Еквадор Секс-скандал
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