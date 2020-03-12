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Тренеру українського топ-клубу стало погано після матчу – деталі

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Володимир Шаран / ФК "Олександрія"

Після матчу 1/4 фіналу Кубка України головний тренер" Олександрії" Володимир Шаран не зміг прийти на прес-конференцію.

Українському фахівцеві стало погано в клубній роздягальні "Олександрії". Зазначається, що замість Шарана на питання журналістів відповідав його помічник Андрій Купцов.

Як це було "Динамо" вирвало перемогу в "Олександрії" у Кубку України: скасований гол та вилучення Кадірі

11 березня "Динамо" в додатковий час зумів дотиснути "Олександрію" (1:0). Єдиний гол в матчі забив Віктор Циганков. Починаючи з середини другого тайму кияни грали в меншості після видалення Мохаммеда Кадір.

В останньому турі команда Шарана також грала з "Динамо" і зазнала поразки (1:3). Зазначимо, що "Олександрія" здобула лише одну перемогу в п'яти офіційних матчах у 2020 році.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо ФК Олександрія
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