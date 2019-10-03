Тренуваннями уболівальникам нічого не доведеш, – лідер "Динамо" Буяльський

46 Читать новость на русском
Віталій Буяльський
Віталій Буяльський / fcdynamo.kiev.ua

Футболіст "Динамо" Віталій Буяльський поспілкувався з журналістами перед матчем другого туру Ліги Європи проти швейцарського "Лугано". Гравець оцінив фізичні кондиції команди.

Гра проти "Лугано" вже шоста для київського клубу менше, аніж за місяць. Та Буяльський стверджує, що команда у хорошій фізичній формі.

Читайте також: Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Навпаки, фізична форма стала кращою. Завжди краще грати, ніж тренуватися. У нас довго не було перемог, треба було разом виходити з ситуації, а для цього потрібно грати і доводити все в матчах. Тренуваннями уболівальникам нічого не доведеш, вони не побачать, наскільки ми хочемо перемогти. Вважаю, до завтра ми готові і фізично, і психологічно,
– сказав Віталій.

Як відомо, "Динамо" до матчу з "Мальме" (19 вересня) не могло виграти шість матчів поспіль. Здолавши шведів, кияни перервали серію невдач і на цей момент виграли чотири поєдинки поспіль.

Гра "Лугано" – "Динамо" в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи відбудеться 3-го жовтня. Початок матчу о 22:00. Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.

До слова: Лугано – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

blog_ava
Ватажок бойовиків презентував книжку про себе – "100 великих людей Донбасу": курйозне фото
сьогодні
4844
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної
сьогодні 11:48 Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної
Михайло Гема 163
Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
сьогодні 09:20 Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
Ігор Саджениця 153
"Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2 жовтня 19:58 "Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2108
"Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
2 жовтня 19:15 "Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
1278
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
2 жовтня 13:18 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
548
Новини
Більше новин
Залиште відгук