Тренуваннями уболівальникам нічого не доведеш, – лідер "Динамо" Буяльський

Футболіст "Динамо" Віталій Буяльський поспілкувався з журналістами перед матчем другого туру Ліги Європи проти швейцарського "Лугано". Гравець оцінив фізичні кондиції команди.

Гра проти "Лугано" вже шоста для київського клубу менше, аніж за місяць. Та Буяльський стверджує, що команда у хорошій фізичній формі.

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Навпаки, фізична форма стала кращою. Завжди краще грати, ніж тренуватися. У нас довго не було перемог, треба було разом виходити з ситуації, а для цього потрібно грати і доводити все в матчах. Тренуваннями уболівальникам нічого не доведеш, вони не побачать, наскільки ми хочемо перемогти. Вважаю, до завтра ми готові і фізично, і психологічно,

– сказав Віталій.

Як відомо, "Динамо" до матчу з "Мальме" (19 вересня) не могло виграти шість матчів поспіль. Здолавши шведів, кияни перервали серію невдач і на цей момент виграли чотири поєдинки поспіль.

Гра "Лугано" – "Динамо" в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи відбудеться 3-го жовтня. Початок матчу о 22:00. Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.

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