Тренувався під розписку: з'явилися подробиці смерті 22-річного російського футболіста

У понеділок, 20 квітня, захисник московської "Казанки", який є фарм-клубом "Локомотиву", Інокентій Самохвалов раптово помер під час тренування.

За інформацією "Чемпіонат", причиною смерті стала серцева недостатність, цю ж версію раніше підтвердив тренер "Казанки" Олександр Гришин.

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Повідомляється, що проблеми з серцем у гравця були давно, через що йому кілька разів не вдавалося пройти медичне обстеження в "Локомотиві".

Керівництво клубу пропонувало Самохвалову завершити кар'єру гравця і стати тренером. За словами російського тренера Андрія Талалаєва, Самохвалов писав розписку, що буде займатися на свій страх і ризик.

"Випадковість це чи проблема, яку розкрив режим ізоляції? Я думаю, це два взаємопов'язаних явища. Перше – неоптимальне здоров'я людини, якій до 22 років треба було визначатися. Винен і він сам, тому що я чув, що він писав розписку, що буде займатися на свій страх і ризик. Винні і його агенти, і лікарі, які ведуть медичний контроль", – додав Талалаєв.

Перше повідомлення про те, що трапилося з'явилося в акаунті жителів району Московський, де Самохвалов проживав зі своєю сім'єю. Дивіться відео очевидців.

Ще у неділю Самохвалов жив звичайним життям – викладав в Instagram відео з дитиною, листувався з друзями і посміхався.

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